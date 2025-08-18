Ministério do Desenvolvimento nomeia 42 candidatos aprovados no CNU

RP Raphaela Peixoto

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) publicou a nomeação de 42 candidatos habilitados no Concurso Público Nacional Unificado. Os candidatos nomeados exercerão o cargo de analista de comércio exterior, classe A, padrão I. O aval da nomeação desses candidatos foi publicado na sexta-feira (15/8).

A documentação obrigatória para a posse está disponível no Portal do Servidor. Os documentos deverão ser apresentada pela plataforma digital SOUGOV.BR, seguindo as orientações do Manual do Ingressante. Os candidatos poderão sanar as suas dúvidas, por meio endereço eletrônico cape.dgp@gestao.gov.br.

O primeiro CNU ofertou 6.640 vagas, e as provas foram aplicadas em agosto de 2024, em 228 cidades. À época, cerca de 1 milhão de inscritos fizeram os exames.

Segundo o MDGI, "a região Sudeste lidera em número de aprovados, com 32,9%. O Nordeste concentra 26% dos aprovados, seguido pelo Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, com 25,6%. No Sul, a taxa de aprovação foi de 9,8%, enquanto a região Norte registrou o percentual de 5,6%". Com relação à faixa etária, a maioria dos aprovados (70%) têm entre 25 e 40 anos.