Concurso TCE-MG: saiba qual será a banca organizadora; edital em setembro

O ato que oficializa a banca organizadora do próximo certame foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da Corte

Raphaela Peixoto
postado em 27/08/2025 11:27
Levantamento do Portal da Transparência aponta que o TCE-MG contabiliza, atualmente, 363 cargos vagos em seu quadro de funcionários - (crédito: Fachadas do TCEMG)
O Tribunal de Contas de Minas Gerais publicou na edição desta quarta-feira (27/8) do Diário Oficial da Corte o Ato Autorizativo/Ratificação que oficializa a banca organizadora do próximo concurso público do tribunal. Segundo a publicação, a instituição escolhida foi do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor total da contratação é de R$ 1.554.877,92.

O documento não especifica os cargos ou quantitativo de vagas. A previsão é que o edital de abertura do certame seja publicado até 30 de setembro, conforme determinado na Portaria Nº 97/PRES./2025 publicada em julho.

Levantamento do Portal da Transparência aponta que o TCE-MG contabiliza, atualmente, 363 cargos vagos em seu quadro de funcionários. Do total, 249 são referentes ao cargo de analista de controle externo. Já os outros 114 postos em aberto correspondem à função de oficial de controle externo.

Do último concurso

  • O último certame realizado pelo TCE-MG foi em 2018. A banca organinazora também foi o Cebraspe
  • A seleção ofereceu 39 vagas para o cargo de analista de controle externo, cuja remuneração é de R$ 7.165,87
  • As provas objetiva e discursiva tiveram caráter eliminatório e classificatório
  • A Portaria de homologação do concurso foi publicada em janeiro de 2019

