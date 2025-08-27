RP Raphaela Peixoto

O Tribunal de Contas de Minas Gerais publicou na edição desta quarta-feira (27/8) do Diário Oficial da Corte o Ato Autorizativo/Ratificação que oficializa a banca organizadora do próximo concurso público do tribunal. Segundo a publicação, a instituição escolhida foi do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor total da contratação é de R$ 1.554.877,92.

O documento não especifica os cargos ou quantitativo de vagas. A previsão é que o edital de abertura do certame seja publicado até 30 de setembro, conforme determinado na Portaria Nº 97/PRES./2025 publicada em julho.

Levantamento do Portal da Transparência aponta que o TCE-MG contabiliza, atualmente, 363 cargos vagos em seu quadro de funcionários. Do total, 249 são referentes ao cargo de analista de controle externo. Já os outros 114 postos em aberto correspondem à função de oficial de controle externo.

