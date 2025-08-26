RP Raphaela Peixoto

Os profissionais poderão atuar em instituições públicas e parceiras do DF, de acordo com a escolha do candidato no momento da inscrição - (crédito: Davi Cruz)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) publicou nesta terça-feira (26/8) o edital do processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos temporários. Os profissionais selecionados irão compor o Banco de Reservas da rede pública de ensino para o ano letivo de 2026, com possibilidade de prorrogação para 2027. O edital consta no Diário Oficial do DF, a partir da página 46.

Há oportunidades em diversas áreas de formação, sendo elas: administração, arquitetura, artes, biologia, biomedicina, ciências naturais, construção civil, contabilidade, direito, educação física, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, farmácia, filosofia, física, fisioterapia, gastronomia, geografia, história, informática, língua portuguesa, matemática, nutrição, odontologia, pedagogia, produção cultural, psicologia, química, radiologia, sociologia e telecomunicações.

Também há vagas para professores de línguas estrangeiras (alemão, espanhol, francês, inglês e japonês) e Música em diversas modalidades, entre elas canto popular, acordeon e cavaquinho.

A remuneração será proporcional às horas-aula efetivamente trabalhadas no mês, tendo como referência o valor do vencimento básico de R$ 6.427,71. A carga horária de trabalho varia conforme o turno:

Os profissionais poderão atuar em instituições públicas e parceiras do DF, conforme a escolha do candidato no momento da inscrição. As vagas serão distribuídas por regionais de ensino (CREs) nas seguintes localidades: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

A seleção será organizada pelo Instituto Quadrix e contará com duas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;

Prova prática, de caráter eliminatório, exclusiva para candidatos à área de Música com interesse em atuar no Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP-EMB).

A prova objetiva será composta por 120 itens, divididos entre conhecimentos básicos, complementares e específicos. As questões seguirão o formato “certo ou errado”. A aplicação do exame está marcada para o dia 19 de outubro, no turno matutino, com exceção da área de Pedagogia, cuja prova ocorrerá à tarde.

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 e 22 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da seleção. Para participar, é necessário apresentar diploma de graduação na área escolhida. A taxa de inscrição será de R$ 58 para o turno diurno e R$ 20 para o noturno. A divulgação da quantidade de inscrições homologadas está prevista para 3 de outubro.

