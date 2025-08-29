Concurso Caesb: sai o resultado provisório das etapas comprobatórias

RP Raphaela Peixoto

A seleção oferta 82 vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis superior e médio e salários de até R$ 11 mil

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) divulgou o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que pediram para concorrer como pessoas com deficiência referentes ao concurso público para o provimento de 82 vagas e a formação de cadastro de reserva. A lista com os nomes dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do DF, a partir da página 54.

Também foi publicada a relação no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (apenas para os cargos de nível superior e para o cargo 27: agente de operações de sistema de saneamento- especialidade: operador de estação de tratamento).

Os candidatos que não foram considerados negros no procedimento de heteroidentificação poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação, bem como interpor recurso contra o indeferimento entre 1º e 5 de setembro, no site do Cebraspe. O prazo também vale para os candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

A previsão é que o edital de resultado final de ambas as etapas comprobatórias seja disponibilizado, além da convocação para a prova discursiva, somente para os cargos de nível superior e para cargo 27, em 17 de setembro.

