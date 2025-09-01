RP Raphaela Peixoto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta nesta segunda-feira (1º/9) o edital de abertura do processo seletivo para agente de pesquisas e mapeamento. O total de vagas ofertadas é de 58 distribuídas em 28 municípios do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

O prazo para se inscrever já está aberto. A manifestação de interesse deverá ser realizada apenas de forma presencial até 10 de setembro. Para tal, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição e entregar o formulário preenchido e assinado. As inscrições são gratuitas. O pré-requisito para a função é ensino médio completo.

As contratações serão temporárias. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda três anos. A remuneração é de R$ 2.676,24, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000 e auxílio transporte.

Entre as funções do cargo estão: visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; realizar e (ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido, entre outras.