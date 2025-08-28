RP Raphaela Peixoto

Faltam cerca de 50 dias para a aplicação das provas do processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A seleção oferta vagas para o Banco de Reservas da rede pública de ensino para professores substitutos temporários para o ano letivo de 2026, com possibilidade de prorrogação para 2027.

Especialistas ouvidos pelo Correio chamam atenção aos conhecimentos complementares, conteúdos inéditos sobre educação inclusiva previstos no edital, que representam uma parte significativa da prova — 33,3% do total da prova.

Entre os conteúdos previstos está: Legislação e Documentos Normativos relacionados à Educação Inclusiva, Currículo em Movimento da Educação Especial, Fundamentos Pedagógicos e Elementos Estruturantes da Prática Docente na Educação Especial e Noções Fundamentais sobre Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades/Superdotação: Estratégias Pedagógicas Inclusivas da Educação Precoce à EJA adotadas pela SEEDF Inclusiva e Normativos para a Promoção da Equidade, Diversidade e Direitos Humanos na Educação.

O coordenador de carreiras educacionais do Gran Concursos, Carlinhos Costa acredita que haverá poucas questões de língua portuguesa, redação e legislação. Segundo o especialista, houve uma divisão desproporcional do número de itens na parte básica e por isso a distribuição pode não cobrir todos os tópicos do edital de forma abrangente.

No entanto, a professora do Estratégia Concursos, Jaqueline Santos ressalta que "Língua Portuguesa mantém sua relevância na parte básica, enquanto a parte específica continua sendo a maior parcela da prova — geralmente dominada pelo professor em sua área de formação".

Para os docentes, esses novos conteúdos farão diferença na preparação para a prova e por este motivo devem ser priorizados. A sugestão é que o candidato faça um estudo reverso, focado na resolução de questões da parte básica e específica e dedique especial atenção ao conteúdo complementar, no intuito de construir uma boa base teórica, já que algumas das temáticas nunca foram cobrados em prova.

Jaqueline enfatiza que "a revisão deve priorizar esquemas, estudos ativos, resolução intensiva de exercícios de todas as disciplinas, além da aplicação de simulados e provas anteriores. Isso é um diferencial importante, considerando que a banca Quadrix já foi responsável pelo último concurso, em 2022, e pelos quatro Processos Seletivos Simplificados da SEE-DF, realizados em 2017, 2018, 2021 e agora em 2025".



Vale a pena fazer o processo seletivo, visto que um concurso para efetivos está previsto?



O Governo do Distrito Federal (GDF) deve realizar um novo certame para professor efetivo, com edital previsto para o primeiro semestre de 2026. A medida integra o pacote de propostas do GDF aceito pelo sindicato da categoria, que pôs fim à greve dos professores após mais de 20 dias de greve. Na avaliação, o atual processo seletivo da SEEDF representa uma oportunidade valiosa, mesmo com a expectativa de um futuro concurso.

De acordo com a professora do Estratégia Concursos, "o professor que se prepara para atuar como substituto também está, simultaneamente, se preparando para o concurso de professor efetivo, uma vez que os conteúdos e disciplinas são semelhantes". Ela também ressalta que a remuneração é equivalente a de um professor efetivo em início de carreira o que "comparada às escolas privadas do DF, mostra-se uma excelente alternativa".

Carlinhos Costa complementa ao dizer que maioria dos últimos aprovados para cargos efetivos foram aprovados no processo seletivo para temporários. "Praticamente todos os conteúdos cobrados no temporário devem ser aproveitados para a prova de professor efetivo, necessitando apenas a adição de redação discursiva e direito administrativo. Isso configura uma excelente base de preparação", diz o especialista.

Do processo seletivo simplificado

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 e 22 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da seleção. Para participar, é necessário apresentar diploma de graduação na área escolhida. A taxa de inscrição será de R$ 58 para o turno diurno e R$ 20 para o noturno. A divulgação da quantidade de inscrições homologadas está prevista para 3 de outubro.

Há oportunidades em diversas áreas de formação, sendo elas: administração, arquitetura, artes, biologia, biomedicina, ciências naturais, construção civil, contabilidade, direito, educação física, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, farmácia, filosofia, física, fisioterapia, gastronomia, geografia, história, informática, língua portuguesa, matemática, nutrição, odontologia, pedagogia, produção cultural, psicologia, química, radiologia, sociologia e telecomunicações.

Também há vagas para professores de línguas estrangeiras (alemão, espanhol, francês, inglês e japonês) e Música em diversas modalidades, entre elas canto popular, acordeon e cavaquinho.

Os profissionais poderão atuar em instituições públicas e parceiras do DF, conforme a escolha do candidato no momento da inscrição. As vagas serão distribuídas por regionais de ensino (CREs) nas seguintes localidades: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

A remuneração será proporcional às horas-aula efetivamente trabalhadas no mês, tendo como referência o valor do vencimento básico de R$ 6.427,71. A carga horária de trabalho varia conforme o turno.