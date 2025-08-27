RP Raphaela Peixoto

Segundo a influenciadora, a escolha pela carreira no conteúdo adulto foi motivada pelo fato da profissão que ela optou reunir "liberdade geográfica, liberdade de expressão e uma excelente remuneração" - (crédito: Reprodução/Instagram/@eusumpani)

A Miss Bumbum Brasil 2023, Larissa Sumpani, diz que desafia o estereótipo presente no mercado e na sociedade de que as criadoras de conteúdo adulto são "burras". Para a influenciadora, esse pensamento é retrógrado e "de gente frustrada".

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Larissa compartilha o próprio histórico acadêmico e profissional, incluindo aprovação em quatro concursos públicos, entre eles os da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e também no vestibular de medicina em Petrópolis (RJ).





"Devido a todo esse meu histórico, fiquei super curiosa para ver qual que era o meu QI. E o resultado confesso que até me surpreendeu: deu resultado de 136. Meu QI está acima da média brasileira", revela a influencer.

De acordo com a a criadora de conteúdo, a escolha pela carreira no conteúdo adulto foi motivada pelo fato de a profissão reunir "liberdade geográfica, liberdade de expressão e uma excelente remuneração", pontos que ela diz valorizar. "Eu não só gosto do que faço: eu amo. Então, realmente, foi uma escolha consciente do que eu queria fazer da minha vida, sem seguir os padrões que todo mundo segue", afirma Larissa.

Na publicação, ela ainda conta que vê a sua profissão como uma forma de expressão da liberdade das mulheres e reforça que elas podem ser o que quiserem. "Essa é a beleza de tudo o que eu faço", frisa Larissa.