Câmara em Goiás lança concurso com salários de até R$ 8,9 mil

RP Raphaela Peixoto

A Câmara de Itumbiara, em Goiás, publicou o edital de um concurso público para nível médio e superior com 60 vagas, entre imediatas e reservas. Os salários variam de R$ 2.532,20 a R$ 8,977,82. A remuneração também conta com auxílio alimentação de R$ 350.

Há vagas para analista de controle interno, analista do legislativo, contador do legislativo, procurador do legislativo. Também tem oferta de vagas para o posto de técnico do legislativo, o último de nível médio.

A carga horária semanal é de 40 horas para todos os cargos. "O regime jurídico no qual serão nomeados os candidatos aprovados e classificados será o Estatutário", estabelece o edital.

As inscrições poderão ser realizadas entre 13 de outubro e 6 de novembro, pelo site da banca organizadora, o Instituto Consulplan. O edital prevê a possibilidadade dos candidatos se inscreverem em até dois cargos, desde que para turnos distintos de provas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63, execeto para o cargo de técnico do legislativo que é de R$ 62.

Compõem o certame: prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva e avaliação de títulos, apenas para o cargo de procurador do legislativo. As provas serão realizadas no município de Itumbiara em 7 de dezembro.

Concurso para Câmara de Itumbiara (GO)

