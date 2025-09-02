O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, entregue pelo governo ao Congresso em 29 de agosto, prevê a oferta de 89.058 vagas em concursos públicos federais. Desse total, 41.187 vagas estão destinadas à criação de cargos, enquanto 47.871 são voltadas ao provimento — ou seja, para reposição de cargos vagos por meio de concursos já realizados ou ainda a serem lançados.

A maior parte das vagas — cerca de 81,4 mil — será para o Executivo. Nesse grupo, destaca-se a previsão de 22,5 mil vagas para a rede federal de ensino, distribuídas entre o Banco de Professor-Equivalente e o Quadro de Referência dos Técnicos Administrativos em educação. Além disso, o Executivo poderá contar com até 29,8 mil novos cargos, cuja criação dependerá de aprovação legislativa.

O Poder Judiciário terá direito a 6,1 mil vagas, enquanto o Legislativo, 296. O Ministério Público da União poderá preencher 357 vagas, e a Defensoria Pública da União, 810.

O orçamento também prevê recursos específicos para contratação de militares das Forças Armadas e de servidores das forças de segurança do Distrito Federal.