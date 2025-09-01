ENEM DOS CONCURSOS

CNU: FGV divulga resultado das inscrições para cotas e atendimento especial

Entre os mais de 760 mil candidatos inscritos no concurso, 252.596 se inscreveram por meio das cotas. Edital prevê a reserva de 35% das vagas para ações afirmativas

01/09/2025
A segunda edição do Concurso Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos públicos federais - (crédito: Reprodução)

A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), divulgou o resultado final dos pedidos de inscrição para as vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD). Também foi publicado o resultado definitivo das solicitações de atendimento especial destinadas a gestantes, lactantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os candidatos que solicitaram participação por meio das cotas e de atendimento especial podem consultar o status de seus pedidos — deferidos ou indeferidos — na página oficial do certame.

No total, 35% das vagas do CNU 2025 são reservadas para ações afirmativas, distribuídas da seguinte forma:

  • 25% para pessoas negras,
  • 5% para pessoas com deficiência (PcD),
  • 3% para indígenas,
  • 2% para quilombolas.

Entre os mais de 760 mil candidatos inscritos no concurso, 252.596 se inscreveram por meio das cotas. Desse total, 210.882 candidaturas são de pessoas negras, representando 27,7% do universo de participantes.

Sobre o segundo CNU

  • A segunda edição do Concurso Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos públicos federais.
  • As provas serão realizadas em duas fases, abrangendo 218 municípios em todo o país.
  • A primeira etapa, com provas objetivas de múltipla escolha, será aplicada em 5 de outubro. Já a segunda fase está marcada para 7 de dezembro.

*Com informações da Agência Brasil

