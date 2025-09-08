RP Raphaela Peixoto

Atenção, concurseiros! Está aberto o período de inscrições preliminares do concurso público do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O prazo segue aberto até 7 de outubro. As inscrições podem ser feitas por meio do site do próprio ministério.

O concurso destina-se ao preenchimento de 10 vagas para promotor de justiça adjunto, além de formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 37.765,56.

Poderão inscrever-se no certame bacharéis em Direito. Também é exigido que o candidato tenha, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

Serão reservados 30% do total das vagas aos candidatos autodeclarados pretos e pardos, indígenas e quilombolas. As pessoas com deficiência terão reservados 10% do total das vagas.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 377, 65. Podem solicitar a isenção da taxa: o candidato comprovadamente sem condições financeiras para arcacar com o valor. O prazo requerer a isenção ficará aberto até o término do prazo para realização da inscrição.

O processo seletivo constará de provas escritas, orais e de títulos. Confira as datas de cada um:

O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez, por igual período.