Edital para professor temporário no DF é retificado outra vez

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 e 22 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da seleção. Para participar é necessário apresentar diploma de graduação na área escolhida

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal publicou nesta quarta-feira (3/9) o edital de retificação do processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Documento, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal a partir da página 98, apresenta novidades em requisitos de formação, regras para candidatos com deficiência e no conteúdo programático do exame.

As mudanças no edital para professores temporários são:

Foi incluido o subitem 5.2.1.4. Ele estabelece que a formação pedagógica, exigida para graduados não licenciados e especificada no Anexo II do edital, poderá ser substituída pela apresentação de um diploma de conclusão de curso de Licenciatura em qualquer área de formação.

Foram retificados os subitens 11.3.1 e 17.24. O subitem 11.3.1 agora especifica que, para candidatos no Espectro Autista ou que tenham outros impedimentos irreversíveis que caracterizem deficiência permanente, a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão.

Quanto ao subitem 17.24, a retificação esclarece que o candidato somente poderá retirar-se da sala de prova levando o caderno de prova nos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova.

Houve uma retificação na nomenclatura da matriz de avaliação para o item 1, subitem 1.11, que trata de Conhecimentos Básicos de Língua Portuguesa e Redação Oficial

Nos Conhecimentos Complementares, foi excluído o subitem 5.9 que referia-se às Diretrizes Operacionais e Pedagógicas para a Escolarização da População em Situação de Rua (PEPOP) da SEEDF

No item 3, subitem 3.3, que aborda Conhecimentos Específicos para Professor de Artes, a retificação ocorreu no item 9. Agora, este item detalha a "Estratégia de Matrícula 2025", abrangendo as subcategorias: Centro de Ensino Especial (CEE), Classe Especial, Classe Comum Inclusiva, Integração Inversa, Classe Bilíngue, Classe Bilíngue Mediada (CBM) e Classe Bilíngue Diferenciada.

De forma semelhante, no item 3, subitem 3.10, referente a Conhecimentos Específicos para Professor de Educação Física, a retificação afetou o item 20. . Este item também especifica a "Estratégia de Matrícula 2025" com as mesmas subcategorias de matrícula inclusiva listadas para Artes

Do provesso seletivo

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 e 22 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da seleção. Para participar é necessário apresentar diploma de graduação na área escolhida. A taxa de inscrição será de R$ 58 para o turno diurno e R$ 20 para o noturno. A prova objetiva será aplicada em 19 de outubro.

Há oportunidades em diversas áreas de formação, sendo elas: administração, arquitetura, artes, biologia, biomedicina, ciências naturais, construção civil, contabilidade, direito, educação física, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, farmácia, filosofia, física, fisioterapia, gastronomia, geografia, história, informática, língua portuguesa, matemática, nutrição, odontologia, pedagogia, produção cultural, psicologia, química, radiologia, sociologia e telecomunicações.

Também há vagas para professores de línguas estrangeiras (alemão, espanhol, francês, inglês e japonês) e Música em diversas modalidades, entre elas canto popular, acordeon e cavaquinho.

Os profissionais poderão atuar em instituições públicas e parceiras do DF, conforme a escolha do candidato no momento da inscrição. As vagas serão distribuídas por regionais de ensino (CREs) nas seguintes localidades: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

A remuneração será proporcional às horas-aula efetivamente trabalhadas no mês, tendo como referência o valor do vencimento básico de R$ 6.427,71. A carga horária de trabalho varia conforme o turno.

