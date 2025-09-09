Tribunal de Contas de MG lança concurso com salário de R$ 12 ml

RP Raphaela Peixoto

A seleção, executada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), compreenderá a aplicação de provas objetivas e de prova discursiva

O Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) publicou lançou, nesta terça-feira (9/9), o concurso público com 30 vagas para o provimento de vagas em cargos de nível superior. O salário ofertado é de R$ 12.502,85, além de benefícios. O edital de abertura consta no Diário Oficial de Contas.

Há vagas para analista de controle externo em diversas especialidades, como: ciência da computação; direito e engenharia, bem como para arquivista; bibliotecário; comunicador social; psicólogo e médico. As inscrições ficarão abertas entre 10 e 21 de novembro e deverão ser feitas no site do Cebraspe.

A seleção, executada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), compreenderá a aplicação de provas objetivas e de prova discursiva. A aplicação de ambos os exames está prevista para 25 de janeiro de 2026 em Belo Horizonte.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 80 questões do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta. A discursiva contará com duas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, uma de cada. A respostas de cada item deve ter no máximo 60 linhas. A prova discursiva valerá 20.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.