Concurso da PM de SP com mais de 2 mil vagas está com inscrições abertas

RP Raphaela Peixoto

Polícia Militar de SP tem 2.200 vagas abertas - (crédito: Divulgação/PMSP)

A Polícia Militar do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público que oferece 2.200 vagas para o cargo de soldado PM de 2ª Classe. A remuneração inicial é de R$ 5.055,53.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp até 23 de outubro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 85.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos, além de Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias “B” e “E”. A altura mínima exigida é de 1,55m para mulheres e 1,6m para homens.

O processo seletivo será dividido em seis etapas. A primeira fase, composta por provas objetiva e dissertativa, está prevista para ocorrer no dia 30 de novembro, no período da tarde, em 51 cidades — incluindo Brasília e Goiânia. As etapas seguintes incluem exames de aptidão física, avaliação de saúde, testes psicológicos, investigação social e análise de documentos.