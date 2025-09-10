Ministério da Gestão nomeia 182 analistas aprovados no primeiro CNU

RP Raphaela Peixoto

O MGI também publicou duas portarias relacionadas à distribuição dos novos analistas de TI - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nomeou, nesta quarta-feira (10/9), 182 aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para o cargo de analista em Tecnologia da Informação (ATI). A nomeação foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União.

Os nomeados devem agora encaminhar a documentação obrigatória, disponível no Portal do Servidor, por meio da plataforma digital SouGov.br, seguindo as orientações do Manual do Ingressante. Também é necessário apresentar os exames admissionais exigidos na portaria de nomeação.

O MGI também publicou duas portarias relacionadas à distribuição dos novos analistas de TI. Os documentos tratam do exercício descentralizado desse servidores em órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), responsável pela gestão e movimentação desses profissionais em diferentes órgãos da Administração Pública Federal.

As portarias também definem a alocação dos analistas: uma delas já indica as funções comissionadas que parte dos nomeados irá ocupar, enquanto a outra prevê a designação sem função específica, segundo informou o ministério.