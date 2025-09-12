RP Raphaela Peixoto

Tensão na Camara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), autorizou a realização de um concurso público para a Casa. A medida foi publicada em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados na noite de quinta-feira (12/9).

Segundo a publicação, o certame ofertará vagas para analista judiciário nas seguintes atribuicões: registro e redação, processo legislativo e gestão, comunicação social, documentetação e informação legislativa, museológo, engenheiro e médico.

Também haverá vagas para técnico legislativo, nas seguintes atribuições: policial legislativo federal; e assistente legislativo e administrativo.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, entregue pelo governo ao Congresso em 29 de agosto, prevê o provimento de 56 cargos. Todavia, o quantitativo de vagas bem como informações sobre a banca orgnaizadora do certame não foram infomadas.

O último concurso foi realizado em 2023. Foram 140 vagas divididas nas áreas de contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, além de assistência social, enfermagem, farmácia, médico e técnica legislativa. A banca organizadora do concurso foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).



