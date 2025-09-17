RP Raphaela Peixoto

Lucas recomenda que o concurseiro fique longe do Instagram: "O algoritmo dessas redes sociais é feito para prender o usuário o máximo de tempo possível" - (crédito: Arquivo Pessoal)

O brasiliense Lucas Marques Vilela, 28 anos, conquistou o primeiro lugar no concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU) para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo. A seleção, cuja banca organizadora é o Cebraspe, ofereceu 40 vagas e salário inicial de R$ 15.128,26.

Vilela errou apenas uma da prova e obteve 118 pontos dos 120 possíveis na prova objetiva — aplicada sob o modelo de “certo ou errado”, em que uma resposta incorreta anula uma correta. O candidato revelou surpresa com o resultado. “Não imaginava que passaria em primeiro lugar, nem com essa pontuação. Foi uma surpresa bem interessante. Acho que foi a recompensa pelo trabalho duro”, disse em entrevista ao Correio.

Formado em engenharia aeroespacial pela Universidade de Brasília (UnB), o brasiliense Vilela iniciou a preparação para concursos públicos em 2023. Antes da graduação, cursou toda a educação básica em instituições privadas. Desde então, acumulou participação em mais de 10 certames. Ele também foi aprovado no cadastro reserva do certame da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Para o certame do TCU, ele começou os estudos ainda antes da publicação do edital, seguindo o cronograma de um curso preparatório, com revisões regulares e foco na resolução de questões. Com o lançamento do edital, em maio, a preparação se intensificou. A meta passou a ser de 40 horas de estudo por semana, concentrando-se em questões anteriores da banca organizadora.

“Acredito que fazer muitas questões, desde o começo, foi fundamental. No pós-edital, foquei exclusivamente no Cebraspe, seguindo o mesmo padrão da prova. Nos últimos 70 dias antes do exame, resolvi apenas questões da banca”, relatou.

Além da disciplina nos estudos, o candidato destaca o impacto positivo de ter se afastado das redes sociais durante a preparação, especialmente o Instagram. "Normalmente, o algoritmo dessas redes sociais é feito para prender o usuário o máximo de tempo possível. Há, ainda, a questão da comparação, pois as redes sociais promovem uma grande comparação da vida pessoal com a de outros, o que pode gerar uma certa ansiedade", observou. Ele também manteve a prática regular de musculação como estratégia para lidar com o estresse.

Apesar da alta pontuação, Vilela acredita que a sorte também teve papel no resultado final. Segundo ele, no gabarito preliminar, havia somado 106 pontos, com sete erros. Com as alterações no gabarito definitivo — que incluiu anulações e retificações —, a nota subiu para 118 pontos líquidos. “Acredito que isso pesou bastante”, reconheceu.

Por fim, o futuro servidor reforça a importância de um planejamento consistente e sustentável, especialmente para candidatos que almejam cargos de alto nível e exigência. “Estudar para concursos assim exige preparo de médio a longo prazo e uma rotina viável para se manter por mais de um ano”, concluiu.

Cinco dicas do concursado