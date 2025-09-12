Concurso Câmara dos Deputados: dicas de como se preparar

RP Raphaela Peixoto

Câmara dos Deputados autorizou a realização de um concurso público para o provimento de cargos efetivos na Casa - (crédito: Unsplash/Divulgação)

A Câmara dos Deputados autorizou a realização de um concurso público para o provimento de cargos efetivos na Casa. A autorização foi publicada em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados na quinta-feira (11/9). A quantidade de vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva ainda não foram definidas.

Especialistas ouvidos pelo Correio ressaltam a importância de já iniciar os estudos antes mesmo da publicação do edital, visto que é considerado um dos mais concorridos do país — dada a alta remuneração. "Quem conseguir estabelecer um bom ritmo nesse período pré-edital estará alguns passos à frente dos concorrentes, já que a grande massa de candidatos só começa a estudar com o 'edital na praça'", afirma Diego Fontes professor do Gran Concursos.

Ele sugere alternar estudo teórico com a resolução de questões de concursos anteriores, além de realizar revisões periódicas. Fontes ainda recomenda um foco maior na disciplina de língua portuguesa que costuma ter uma grande quantidade de questões e peso 2 nos certames da Câmara, além de uma preparação específica também para a prova discursiva.

Em relação ao conteúdo a ser estudado nesse período pré-edital, a principal dica dos especialistas é usar os últimos editais de concurso da Casa como referência. "Historicamente, a Câmara dos Deputados costuma tomar por base seus próprios editais anteriores. Por exemplo, o edital da Polícia Legislativa de 2014 é bem semelhante ao anterior de 2007", explica Fontes.

O professor do Gran Cursos também ressalta que quem for concorrer para o cargo de policial legislativo já deve começar a preparação para o teste de aptidão física (TAF). De acordo com o especialista, a "etapa que costuma ser negligenciada por muitos concurseiros que, infelizmente, por vezes são aprovados nas provas téoricas e acabam se lesionando durante os treinamentos e nem mesmo conseguem realizar a prova física".

Os especialistas também chamam a atenção para o nível de exigência das provas. "As questões têm uma profundidade de conteúdo muito maior do que concursos tradicionais. Então, não é uma prova trivial, é uma prova que, além da grande concorrência, tem um nível de cobrança muito alto", destaca a professora Júlia Branco, do Estratégia Concursos.

Sobre a aplicação das provas, Júlia acredita que seja em 2026. "A gente tem uma expectativa de que o edital saia até o fim do ano, com provas no primeiro semestre, porque houve uma movimentação muito rápida da Câmara dos Deputados no sentido de anunciar o concurso e no mesmo dia já fazer a publicação da autorização do certame", afirma. De acordo com a docente, a instituições mais prováveis para organizar o certame é a Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do último concurso, e o Cebraspe.