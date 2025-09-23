RP Raphaela Peixoto

Homologação do resultado final está prevista para o dia 1º de outubro de 2025, por meio de publicação assinada pela reitora da UnB - (crédito: Sofia Sellani)

A Universidade de Brasília (UnB) publicou, nesta terça-feira (23/9), o resultado definitivo do concurso público destinado ao preenchimento de 273 vagas, além de formação de cadastro reserva em cargos de nível superior e intermediário. A homologação está prevista para o dia 1º de outubro de 2025, por meio de publicação assinada pela reitora da UnB. Também foram publicadas:

O resultado na prova de desempenho teórico-prático para os cargos de técnico de laboratório — área: análises clínicas e técnico de laboratório — área: industrial;

O resultado na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência; e

O resultado no procedimento heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros.

Segundo a universidade, as justificativas da banca organizadora sobre os recursos apresentados contra o resultado provisório da prova de desempenho teórico-prático — válida somente para os cargos de assistente em administração e técnico de laboratório, área: análises clínicas — estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (24/9) no site do Cebraspe. O mesmo vale para os recursos interpostos contra os resultados provisórios da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação.

Com remunerações que chegam a R$ 4.967,04, o concurso foi composto por diferentes etapas. Todos os cargos passaram por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A prova discursiva foi aplicada a todos os cargos, com exceção dos de Técnico de Laboratório — Área de Análises Clínicas e Industrial. Já a avaliação de desempenho teórico-prático foi exigida exclusivamente para esses dois últimos cargos.