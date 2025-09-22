CNU: locais de prova são divulgados nesta segunda-feira (22/9)

CB Correio Braziliense

Documento contem o local de aplicação das provas objetivas. Conforme o edital, ele deve ser mantido em posse dos candidatos e apresentado no dia da prova ou quando solicitado - (crédito: Reprodução/Freepik)

Os cartões de confirmação de inscrição com o local das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão liberados nesta segunda-feira (22/9). Ele estará disponível no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV), a partir das 18h.

Conforme o edital, ele deve ser mantido em posse dos candidatos e apresentado no dia da prova ou quando solicitado. A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 5 de outubro, em 228 cidades espalhadas por todas as unidades da federação. Entre as novidades desta edição está a inclusão de um código de barras individual em cada página do exame, substituindo a necessidade de marcação do tipo de prova.

A segunda edição do concurso registrou 761.528 inscrições, abrangendo participantes de 4.951 municípios. O Distrito Federal aparece como a segunda unidade da federação com maior número de inscritos, com 102,9 mil confirmações, atrás somente do Rio de Janeiro.

A seleção oferece 3.652 vagas distribuídas por todo o país, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil. Além das provas objetivas, o certame também é composto por prova discursiva, que será aplicada em 7 de dezembro.

A divisão regional contempla 135 vagas para a região Norte, 165 para o Nordeste, 814 para o Sudeste, 54 para o Sul e 4 para o Centro-Oeste (exceto o Distrito Federal). O DF, por concentrar a maioria dos órgãos da administração pública federal, reúne 2.089 vagas. Outras 391 oportunidades serão distribuídas de forma flexível, conforme a necessidade da Administração Pública.

