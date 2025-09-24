RP Raphaela Peixoto

A Polícia Federal (PF) disponibiliza, nesta quarta-feira (24/9), o resultado provisório do exame de aptidão física do concurso público para os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista. O edital publicado na edição desta quarta do Diário Oficial da União traz, ainda, o resultado provisório no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Os candidatos considerados inaptos ou desistentes nos testes de barra fixa, impulsão horizontal e natação podem acessar as gravações em vídeo dos exames entre esta quarta e quinta-feira (25/9), por meio do site do Cebraspe. Segundo o edital, "os candidatos aptos não terão acesso à gravação dos testes".



No mesmo período, os candidatos poderão acessar o espelho de avaliação do exame de aptidão física e interpor o recurso contra o resultado provisório. Também será possível contestar a eliminação referente ao preenchimento no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

As candidatas gestantes devem enviar um novo laudo médico até 24 de junho de 2026, informando a data prevista do parto ou do fim da gestação, além dos dados do médico responsável (assinatura, carimbo e CRM).

Próximas etapas

A divulgação do resultado definitivo do exame físico e da análise da FIC, bem como a convocação para as avaliações médica e biopsicossocial, está prevista para 3 de outubro, no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe.

O envio dos exames médicos laboratoriais e complementares deverá ser feito via upload entre 6 e 26 de outubro de 2025, também pelo site oficial do concurso.

Sobre as vagas



O concurso da PF oferece mil vagas para candidatos com nível superior, com remunerações que podem chegar a R$ 26 mil. As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

21 papiloscopistas



69 peritos



120 delegados



160 escrivães



630 agentes

Certame é composto por provas objetivas e discursiva, além de avaliações médica, oral, psicológica, de títulos e investigação social. Também é necessário prestar Curso de Formação Profissional (CFP), que varia a depender do cargo e é eliminatório.