Confira horários e locais das provas para procurador da República

O Ministério Público da União (MPU) divulgou, nesta sexta-feira (26), os locais e horários das provas subjetivas do concurso público para o cargo de procurador da República. O certame oferece 58 vagas, com remuneração inicial de R$ 39.753,22.

As avaliações serão aplicadas em 5, 6 e 7 de outubro, destinados aos Grupos I, II e III, respectivamente. Os exames ocorrerão das 8h às 12h, com os portões sendo fechados pontualmente às 7h30, conforme o horário oficial de Brasília.

As provas subjetivas terão o seguinte formato:

Grupo I : uma redação de peça jurídica (50 pontos) e duas questões dissertativas (25 pontos cada);

Grupo II : uma redação de peça jurídica (35 pontos), uma questão dissertativa (15 pontos) e duas questões dissertativas (25 pontos cada);

Grupo III: uma redação de peça jurídica (50 pontos) e uma questão dissertativa (50 pontos).

Os candidatos deverão utilizar exclusivamente caneta esferográfica de tinta preta e indelével. Será permitido o uso de material de consulta, desde que contenha apenas marcações com marca-texto, sublinhados, etiquetas de editoras identificando o diploma legislativo e post-its sem anotações. Qualquer forma de anotação, comentário, remissão ou marcação interpretativa está proibida.

As provas serão realizadas em diversas capitais, incluindo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.