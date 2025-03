Concurso para procurador da República tem 58 vagas e salários de R$ 39.753

RP Raphaela Peixoto

Interessados têm até 22 de abril para realizar as inscrições, por meio do site oficial do certame - (crédito: Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Ministério Público Federal lançou, nesta segunda-feira (24/3), o 31º concurso para procurador da República. O certame oferece 58 vagas e salário inicial de R$ 39.753,22. O edital de abertura do concurso foi publicado no Diário Oficial da União.

O edital prevê a reserva de 10% do total das vagas para pessoas com deficiência. Também haverá reserva de vagas para indígenas e negros, 5% e 20%, respectivamente. Segundo o ministério, "as localidades das vagas serão definidas pelo Conselho Superior do MPF, após o resultado do concurso, com possibilidade de criação de novas vagas. As nomeações estão condicionadas à disponibilidade orçamentária e à necessidade do serviço. A seleção será válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período".

As inscrições preliminares já estão abertas. Interessados têm até 22 de abril para realizar as inscrições, por meio do site oficial do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250. Tem direito a isenção da taxa de inscrição: inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

"Para concorrer, os candidatos devem ter bacharelado em direito, com três anos de atividade jurídica, atividade exercida exclusivamente após a obtenção do diploma. Há reserva de 10% do total das vagas para pessoas com deficiência, 5% para pessoas indígenas e 20% para pessoas negras", afirma o MPF.

O certame será composto por: prova objetiva, prova subjetiva, inscrição definitiva e prova oral. As provas objetivas serão realizadas em 29 de junho. A publicação do edital com resultado final do concurso está prevista para 19 de maio de 2026.