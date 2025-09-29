Planaltina de Goiás lança concurso com 1.240 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

RP Raphaela Peixoto

A Prefeitura de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, lançou concurso público com 1.240 vagas para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades abrangem diversas áreas, entre elas, educação, saúde e assistência social.

O certame será organizado pelo Instituto Access e contará com provas objetivas de múltipla escolha para todos os candidatos inscritos. Para os cargos de nível superior, também haverá aplicação de prova discursiva, realizada no mesmo dia das objetivas: 11 de janeiro de 2026.

Os salários iniciais variam de R$ 1.600 a R$ 9.515,24, a depender da função. A carga horária semanal é, em geral, de 40 horas, com exceção dos cargos de professor (30 horas) e médico neurologista (20 horas).

As inscrições estarão abertas entre 27 de outubro e 4 de dezembro. As taxas variam de R$ 47 (nível médio) a R$ 68 (nível superior). Cada candidato poderá se inscrever, por meio do site do Instituto Access, para até dois cargos, desde que os turnos de prova sejam diferentes, sendo necessário pagar as duas taxas de inscrição.

Vagas e salários

Do total de vagas, 210 são destinadas à contratação imediata, enquanto 1.030 compõem o cadastro de reserva. A distribuição detalhada por cargo está disponível no edital. Confira abaixo alguns dos cargos e respectivas remunerações: