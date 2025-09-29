RP Raphaela Peixoto

As provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) serão aplicadas no domingo (5/10), em todas as unidades da Federação, abrangendo 228 cidades brasileiras. Ao todo, 761.528 pessoas se inscreveram para o certame, provenientes de 4.951 municípios. O Distrito Federal aparece como a segunda unidade federativa com maior número de inscritos (102,9 mil), ficando atrás apenas do estado do Rio de Janeiro.

As provas terão início às 13h e com duração de cinco horas para cargos de nível superior e de três horas e meia para os de nível intermediário. Os portões abrirão às 11h30 e serão fechados às 12h30. Os horários seguem o horário de Brasília.

O cartão de confirmação de inscrição, com a informação sobre o local de prova, já está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam que o cartão seja impresso e levado no dia da prova para facilitar a organização.

A identificação dos candidatos contará com coleta de impressão digital, exame grafológico e assinatura obrigatória. A recusa em assinar a lista de presença elimina o candidato.

As respostas da prova devem ser assinaladas exclusivamente no cartão de respostas. Entre as novidades desta edição está a substituição do tradicional preenchimento com "bolinhas" nos cartões de resposta por um sistema com código de barras, que identificará automaticamente o candidato sem expor dados pessoais aos corretores. Cada caderno de questões será vinculado a um código único.

O que leva para a prova do CNU

O candidato deve levar:

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta (com corpo transparente)

Documento oficial com foto; Documentos digitais serão aceitos apenas se apresentados por meio dos aplicativos oficiais com login GOV.BR. Impressões, fotos ou cópias não serão aceitas.

É permitido levar água e alimentos leves, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo.

O que não pode levar no dia da prova do CNU?

O uso de aparelhos eletrônicos, relógios, fones de ouvido, óculos escuros, chapéus, lápis, borracha e corretivos é proibido. Esses itens deverão ser lacrados em envelope individual, fornecido pela organização.

Bebidas em recipientes opacos ou alimentos em embalagens não transparentes estão proibidos.

Quanto tempo é preciso ficar em sala de aula?

A permanência mínima em sala é de duas horas, e apenas na última hora será permitido sair com o caderno de questões. As últimas três pessoas a concluir a prova deverão permanecer na sala até a entrega dos materiais, com registro em ata.

O CNU oferece 3.652 vagas em órgãos federais, com salários iniciais que variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil. Além da prova objetiva, os candidatos também farão uma redação discursiva, agendada para o dia 7 de dezembro.