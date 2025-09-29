As provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) serão aplicadas no domingo (5/10), em todas as unidades da Federação, abrangendo 228 cidades brasileiras. Ao todo, 761.528 pessoas se inscreveram para o certame, provenientes de 4.951 municípios. O Distrito Federal aparece como a segunda unidade federativa com maior número de inscritos (102,9 mil), ficando atrás apenas do estado do Rio de Janeiro.
As provas terão início às 13h e com duração de cinco horas para cargos de nível superior e de três horas e meia para os de nível intermediário. Os portões abrirão às 11h30 e serão fechados às 12h30. Os horários seguem o horário de Brasília.
O cartão de confirmação de inscrição, com a informação sobre o local de prova, já está disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam que o cartão seja impresso e levado no dia da prova para facilitar a organização.
A identificação dos candidatos contará com coleta de impressão digital, exame grafológico e assinatura obrigatória. A recusa em assinar a lista de presença elimina o candidato.
As respostas da prova devem ser assinaladas exclusivamente no cartão de respostas. Entre as novidades desta edição está a substituição do tradicional preenchimento com "bolinhas" nos cartões de resposta por um sistema com código de barras, que identificará automaticamente o candidato sem expor dados pessoais aos corretores. Cada caderno de questões será vinculado a um código único.
O que leva para a prova do CNU
O candidato deve levar:
- Caneta esferográfica de tinta azul ou preta (com corpo transparente)
- Documento oficial com foto; Documentos digitais serão aceitos apenas se apresentados por meio dos aplicativos oficiais com login GOV.BR. Impressões, fotos ou cópias não serão aceitas.
- É permitido levar água e alimentos leves, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo.
O que não pode levar no dia da prova do CNU?
- O uso de aparelhos eletrônicos, relógios, fones de ouvido, óculos escuros, chapéus, lápis, borracha e corretivos é proibido. Esses itens deverão ser lacrados em envelope individual, fornecido pela organização.
- Bebidas em recipientes opacos ou alimentos em embalagens não transparentes estão proibidos.
Quanto tempo é preciso ficar em sala de aula?
A permanência mínima em sala é de duas horas, e apenas na última hora será permitido sair com o caderno de questões. As últimas três pessoas a concluir a prova deverão permanecer na sala até a entrega dos materiais, com registro em ata.
O CNU oferece 3.652 vagas em órgãos federais, com salários iniciais que variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil. Além da prova objetiva, os candidatos também farão uma redação discursiva, agendada para o dia 7 de dezembro.