A atuação será entre os dias 28 de setembro e 7 de outubro sob coordenação da Polícia Federal - (crédito: Divulgação/mjspgov/Flickr)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta sexta-feira (26/9) o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Mato Grosso na realização e aplicação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A atuação será entre os dias 28 de setembro e 7 de outubro sob coordenação da Polícia Federal.

Segundo a portaria, publicada no Diário Oficial da União, a Força Nacional de Segurança apoiará aos órgãos de segurança pública federal e estadual nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública, da na garantia da segurança das pessoas e do patrimônio.

Na última sexta-feira (19/9), Lewandowski autorizou o emprego da Força Nacional no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, também em função do concurso.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 5 de outubro, em 228 municípios distribuídos por todas as unidades da federação. Os cartões de confirmação de inscrição, que informam o local exato da prova, já estão disponíveis no site oficial do concurso.

A segunda edição do CPNU registrou 761.528 inscritos, oriundos de 4.951 municípios. O Distrito Federal aparece como a segunda unidade da federação com maior número de candidatos, com 102,9 mil inscritos — atrás somente do estado do Rio de Janeiro.

O concurso oferece 3.652 vagas para cargos de níveis superior e intermediário, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil. A maioria das oportunidades (2.089 vagas) está concentrada no Distrito Federal, onde estão sediados diversos órgãos da administração pública federal.