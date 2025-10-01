Concurso Senado: Alcolumbre anuncia nomeação de 258 aprovados

RP Raphaela Peixoto

Conforme anúncio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serão chamados 12 consultores, 3 advogados, 194 analistas legislativos e 49 policiais legislativos - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, anunciou, durante sessão no Plenário na terça-feira (30/9), a nomeação de 258 novos servidores para a Casa. Os profissionais foram aprovados no concurso público realizado em 2022.

Do total de nomeações, 194 são para o cargo de analista legislativo — o maior número entre as funções contempladas. Também foram chamados 49 aprovados para o cargo de policial legislativo, além de 12 consultores legislativos e três advogados.

Alcolumbre destacou a importância da nomeação dos novos servidores para a manutenção da qualidade do trabalho desenvolvido no Senado. "Tenho certeza de que a chegada dos novos aprovados contribuirá bastante para manter o padrão de excelência do nosso quadro de pessoal. Parabenizo, desde já, os novos servidores que serão nomeados e desejo boa sorte em sua vida funcional", afirmou.

Antes de autorizar as nomeações, o presidente informou ter consultado a Diretoria-Geral da Casa para verificar as condições orçamentárias para 2025. Segundo ele, a relação entre as despesas com pessoal e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) está atualmente em 0,28 — bem abaixo do limite prudencial, de 0,82, e do teto máximo, de 0,86.

"A nomeação desses novos aprovados, dessa forma, além de reafirmar o compromisso institucional desta Presidência com a manutenção dos serviços desta Casa, sinaliza nosso absoluto respeito à responsabilidade fiscal", declarou Alcolumbre.

O concurso público teve seu resultado homologado em janeiro de 2023. Desde então, o Senado já havia nomeado 270 servidores em 2023 e outros 270 em 2024.