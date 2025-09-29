RP Raphaela Peixoto

A metodologia apoia-se em três pilares: uma base teórica consistente, resolução regular de questões e revisões sistemáticas

A próxima seleção para a Câmara dos Deputados é aguardada como um dos concursos mais competitivos do país. Com a previsão de vagas para cargos como policial legislativo, assistente, técnico e analista, o concurso deve atrair milhares de candidatos de todas as regiões.

Para Verônica Rodrigues, influenciadora digital na área de concursos públicos e servidora pública, o momento atual é decisivo para quem deseja conquistar uma vaga. “A preparação deve começar agora, com foco nos conteúdos que tradicionalmente caem em provas anteriores”, explica.

Ela orienta que o primeiro passo do candidato seja o estudo detalhado dos editais anteriores. “É essencial que o concurseiro analise o que foi cobrado nas últimas seleções, quais disciplinas foram exigidas e como os temas foram abordados. A partir disso, é possível montar um planejamento sólido para o período pré-edital”, afirma.

Estudo prévio deve focar em disciplinas-chave

Mesmo antes da publicação do novo edital, já é possível antecipar parte da preparação. Verônica recomenda atenção especial às disciplinas que historicamente estão presentes nas provas da Casa Legislativa: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Língua Portuguesa e Processo Legislativo. "A gente sabe que muitas mudanças podem vir com o novo edital, mas essas matérias são certas. Estudá-las agora é garantir mais tempo para os conteúdos específicos depois”, diz a especialista.

A metodologia indicada por Verônica apoia-se em três pilares fundamentais: uma base teórica consistente, resolução regular de questões e revisões sistemáticas. Segundo ela, a revisão diária é o diferencial de candidatos bem-sucedidos.

“O cronograma ideal vai depender do tempo disponível de cada pessoa, mas esses três elementos precisam estar presentes. A teoria pode ser estudada por PDF, livros ou videoaulas. Depois, é preciso aplicar o conhecimento com questões da banca e revisar constantemente”, ressalta.

Verônica faz um alerta sobre o uso de resumos enxutos ou promessas de estudo acelerado. “A pessoa tem que estar ciente de que vai ser um concurso muito complexo. Na hora da prova não vai cair uma coisa fácil, mas sempre uma coisa bem complexa que vai te exigir um nível de de memorização daquele assunto muito profundo. Então, tem que ser um material muito denso”, afirma.

Indicações de livros para o pré-edital

Na fase atual de preparação, a especialista indica títulos que abrangem o conteúdo fundamental exigido nos últimos concursos. Confira as sugestões:

Direito Constitucional e Direito Administrativo

Coleção Na Medida Certa – Editora Juspodivm Direito Constitucional, por Éden Napoli Direito Administrativo, por Leandro Bortoleto

Verônica destaca que os livros são objetivos, com quadros-resumo ao final de cada capítulo, e atendem bem às exigências para cargos de nível técnico e analista.

Língua Portuguesa

A escolha do material varia conforme a banca organizadora, a influenciadora recomenda de acordo com as intituições que ela considera com maior probabilidade de ser escolhidas:

Se for a Fundação Getulio Vargas (FGV): Comunicação em Prosa Moderna, de Othon Moacyr Garcia (Editora FGV) Já em caso de ser o Cebraspe: A Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional)

Processo Legislativo

Processo Legislativo Constitucional, de João Trindade Cavalcante Filho (Editora Juspodivm)

A obra, porém, está temporariamente esgotada no mercado, segundo a influenciadora. O Correio confirmou que o livro está indisponível na Amazon.

Além do conteúdo tradicional, Verônica ressalta a importância de antecipar o estudo de normas contemporâneas que provavelmente serão cobradas, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Acesso à Informação (LAI) — especialmente se a organizadora for a FGV.