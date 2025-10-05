CNU

Atrasados lamentam perda de prova no CNU 2025: "Devia ter mais transporte"

Alguns concorrentes chegaram a implorar para entrar, mas a fiscalização manteve o rigor do cronograma

CS
Carlos Silva
postado em 05/10/2025 13:17 / atualizado em 05/10/2025 14:24
Portões dos locais de prova do CNU 2025 foram fechados pontualmente às 12h30 - (crédito: Keity Naiany/CB/D.A Press)
Os portões dos locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 foram fechados pontualmente às 12h30, e quem chegou depois ficou do lado de fora. Em diversos pontos do Distrito Federal, candidatos foram vistos correndo para tentar entrar nos últimos minutos, enquanto outros, por poucos segundos, perderam a chance de participar da seleção.

Na entrada do Ceub, um dos principais locais de aplicação, cenas de desespero marcaram o fechamento. Alguns concorrentes chegaram a implorar para entrar, mas a fiscalização manteve o rigor do cronograma.

Entre os candidatos que não conseguiram entrar a tempo estava Pedro Henrique de Sousa, de 27 anos, que chegou poucos minutos após o fechamento dos portões. Morador de Valparaíso, ele contou que enfrentou dificuldades com o transporte público e acabou perdendo a prova. “Saí cedo, mas o ônibus demorou muito na rodoviária e não consegui chegar a tempo. Devia ter mais opções de transporte em um dia como esse”, lamentou.

Era a primeira vez que ele tentava o Concurso Nacional Unificado, inscrito no bloco 9, para o cargo de técnico da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Mesmo frustrado, o candidato disse que pretende continuar estudando e tentar novamente na próxima edição.

O exame, conhecido como o “Enem dos concursos”, tem início às 13h e duração de cinco horas. A recomendação dos organizadores era que os participantes chegassem com antecedência e levassem documento oficial com foto e caneta preta de material transparente.

