CNU: PMDF reforçará o esquema de segurança no dia da prova

RP Raphaela Peixoto

De acordo com informações obtidas pelo Correio, a operação de segurança será iniciada às 5h e seguirá até 22h

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçará o esquema de segurança da aplicação da primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será realizado neste domingo (5/10). O certame oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos da administração pública federal. Ao todo, o DF contabiliza 102,9 mil inscrições — a segunda maior adesão do país, atrás apenas do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, a operação de segurança será iniciada às 5h e seguirá até 22h. Por questões de segurança, a corporação não divulgará o número de policiais mobilizados, mas confirmou o aumento do efetivo, incluindo equipes de sobreaviso, prontas para atuação caso necessário.

O policiamento será realizado de forma motorizada e a pé, com agentes posicionados nas áreas internas e no entorno dos locais de prova. Haverá também reforço no controle do tráfego, já que é esperado um aumento significativo na movimentação de veículos e pessoas ao longo do dia.

No Distrito Federal, 168 locais de aplicação foram definidos, sendo o Centro Universitário de Brasília (CEUB) o maior deles, com 7.068 candidatos confirmados. Ao Correio, a Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal (PRF-DF) afirmou que atuará na escolta e segurança do transporte dos materiais do CNU. O intuito é garantir a segurança e o sigilo dos materiais durante o trajeto nas rodovias federais. "Nossas equipes realizarão a escolta armada e a segurança das rotas dos veículos que partem de Leopoldina/MG no dia 2 de outubro e chegam a Brasília/DF no dia 3 de outubro".



Os candidatos do CNU 2025 podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. Para fazer login, é necessário informar o CPF e a senha cadastrada na conta gov.br. O documento informa o endereço completo do local de prova, o horário de apresentação, o número de inscrição e eventuais atendimentos especiais ou uso de nome social, quando solicitados.

As provas terão início às 13h, com portões abertos das 11h30 às 12h30, no horário oficial de Brasília. O tempo de prova varia conforme o cargo: candidatos de nível superior terão 5 horas para responder 90 questões de múltipla escolha, enquanto os concorrentes a cargos de nível intermediário contarão com 3h30 para resolver 68 questões.

A PMDF orienta os candidatos que utilizarão veículos próprios a não deixarem mochilas, bolsas ou materiais visíveis no interior dos carros, a fim de evitar furtos.

Neste ano, foram homologadas, ao todo, 761.528 inscrições no CNU, das quais 60% são de mulheres. Além disso, a participação feminina é maioria nas cinco regiões do Brasil, bem como em todas as unidades federativas. A aplicação dos exames ocorrerá em 228 cidades. De acordo com o MGI, "em Belo Horizonte (MG), o campus Coração Eucarístico da PUC Minas será o maior local do país de aplicação das provas, reunindo 8.428 pessoas inscritas".