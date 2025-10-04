CNU

CNU: entenda atualização no Cartão de Confirmação de Inscrição

Neste sábado, os mais de 760 mil inscritos no CNU receberam, por meio de um SMS, um aviso de uma atualização no Cartão de Confirmação de Inscrição. Segundo o MGI, trata-se de uma medida de segurança

Raphaela Peixoto
postado em 04/10/2025 17:45 / atualizado em 04/10/2025 17:50
As provas serão compostas por questões de múltiplas escolhas e serão divididas em duas partes: uma com temas de conhecimentos gerais - (crédito: Reprodução/Freepik)
Faltando menos de 24h para a aplicação das provas objetivas, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado receberam por SMS, neste sábado (4/10), a informação de que o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) foi atualizado. O documento informa, entre outros dados, o endereço e o número da sala onde cada inscrito fará a avaliação, marcada para domingo (5/10).

Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclareceu que se trata de uma medida de segurança e que a mensagem enviada aos mais de 760 mil inscritos é oficial e foi enviada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Segundo a pasta, tanto o endereço, quanto o andar e a sala permanecem os mesmos. A mudança diz respeito apenas à forma em que a numeração da sala é grafada. Agora, ela passa a ser apresentada de forma explícita. Anteriormente,  o número da sala aparecia apenas de forma codificada

"A orientação é que as pessoas acessem novamente o CCI para ter a informação completa, mas as pessoas candidatas que chegarem no local da prova apenas com o código recebido primeiro conseguirão localizar facilmente sua sala", recomenda o MGI.

Provas neste domingo (5/10)

Neste domingo, as provas terão início às 13h para todos os cargos. Entretanto, os portões de todos os locais de aplicação ficarão abertos entre 11h30 e 12h30. Os horários seguem o horário de Brasília. Ao todo, são 1.294 locais distribuídos em 228 municípios brasileiros. O campus Coração Eucarístico, da PUC Minas, em Belo Horizonte, será o maior ponto de aplicação do país, com 8.428 inscritos. 

As provas serão compostas por questões de múltiplas escolhas e serão divididas em duas partes: uma com temas de conhecimentos gerais — como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades — e outra com conteúdos específicos de cada bloco temático escolhido pelo candidato.  O número de itens e a duração das provas variam conforme o nível de escolaridade, sendo: 

Neste ano, estão na disputada 3652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.  Em Brasília, segunda unidade da Federação com mais inscritos, 102,9 mil candidatos são esperados. A capital federal perde apenas para o Rio de Janeiro (108.838) em número de inscritos no total.

