CNU 2025: candidatos elogiam organização e novo formato de provas

JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

Estudantes CNU a caminho da prova: expectativa - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Este domingo (6/10) é de expectativa para centenas de brasileiros que sonham com a estabilidade no serviço público: são aplicadas as provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU). Os portões dos locais de prova foram abertos às 11h30 e fechados às 12h30, em todo o país (horário de Brasília). A aplicação começou às 13h, com duração de até cinco horas.

Criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o CNU é considerado o “Enem dos concursos”, por reunir, em um único processo seletivo, 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Nesta segunda edição, são mais de 700 mil candidatos realizando a prova em 228 cidades brasileiras.

Novidades na aplicação da prova

A principal diferença em relação ao ano anterior é a separação entre a prova objetiva e a redação, que será aplicada apenas em dezembro, na segunda etapa. A mudança, segundo os participantes, ajudou na gestão do tempo e reduziu a ansiedade durante o exame.

“Para mim, as maiores diferenças foram a mudança da banca e a separação da prova teórica e da redação. Eu acho que isso contribui muito na gestão do tempo e diminui a ansiedade de responder as questões rápido para escrever o texto”, afirmou Maria Eduarda Curado Picorelli, engenheira florestal que participa pela segunda vez do concurso.



A primeira edição do CNU, em 2024, foi organizada pela Fundação Cesgranrio. Neste ano, a responsabilidade passou para a Fundação Getulio Vargas (FGV), que assumiu a aplicação, correção e análise das provas. O MGI destacou que o novo formato busca dar mais transparência e segurança ao processo seletivo.

Entre os candidatos, o sentimento predominante foi de confiança e tranquilidade. No Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), os candidatos chegaram cedo ao local de prova, trazendo consigo histórias de recomeço, esforço e esperança.

“O CNU deste ano está mais organizado. A logística está mais clara, e as informações chegaram com antecedência. Isso faz muita diferença para quem está tentando um cargo público”, disse o engenheiro Gustavo Bomfim, de 45 anos, que deixou o Rio de Janeiro e está há quatro meses em Brasília se preparando para a seleção.

Os candidatos foram distribuídos em blocos temáticos, que agrupam carreiras por área de conhecimento. Dentro de cada bloco, é possível concorrer a diferentes cargos compatíveis com a formação acadêmica e o perfil profissional. Um modelo que, segundo o MGI, busca democratizar o acesso e tornar o processo mais justo.

As provas foram aplicadas simultaneamente em 228 municípios, cobrindo todas as regiões do país. O formato nacional, segundo o governo federal, pretende reduzir desigualdades regionais, permitir que candidatos de diferentes estados concorram em condições iguais e baratear o custo logístico de concursos individuais.

Além disso, o MGI afirma que o modelo favorece diversidade e representatividade no ingresso ao serviço público, estimulando a presença de profissionais de diferentes áreas e perfis socioeconômicos.

Para Maria Eduarda, este modelo de provas privilegia quem tem uma formação mais abrangente e já atua profissionalmente.













Próximas etapas

Os gabaritos preliminares da prova objetiva devem ser divulgados nos próximos dias, no site da FGV Conhecimento. A segunda etapa, que inclui a redação e, em alguns casos, provas discursivas específicas, está prevista para ocorrer em 7 de dezembro. O resultado final do concurso será divulgado em 2026, com a posse dos aprovados estimada para o primeiro semestre do próximo ano.



Entre os candidatos, o CNU voltou a simbolizar mais do que uma disputa por vagas. É o retrato de um Brasil que sonha com estabilidade, reconhecimento e oportunidade, disse Maria Eduarda, ao se preparar para entrar na sala.