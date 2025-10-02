CNU: mais da metade dos inscritos já acessaram o cartão de confirmação

RP Raphaela Peixoto

Provas objetivas serão compostas por 90 questões de múltipla escolha para candidatos de nível superior e 68 questões para os de nível intermediário - (crédito: Reprodução)

Na reta final para as provas objetivas do segundo Concurso Público Nacional Unificado (CNU), 449.976 dos mais de 760 mil inscritos acessaram o cartão de confirmação no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas, conforme divulgou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ao Correio. O documento traz informações como local de prova, horário de apresentação, número de inscrição e, quando solicitado, dados sobre atendimento especializado ou uso de nome social.

As provas objetivas serão aplicadas no domingo (5/10), em 1.294 locais distribuídos em 228 municípios. O campus Coração Eucarístico da PUC Minas, em Belo Horizonte (MG), será o maior ponto de aplicação do país, com 8.428 inscritos. Em Brasília (DF), o maior local de aplicação das provas é o Centro Universitário de Brasília (CEUB), que reunirá 7.068 candidatos.

As provas objetivas serão compostas por 90 questões de múltipla escolha para candidatos de nível superior e 68 questões para os de nível intermediário. Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), 30 minutos antes do início das provas, previsto para começar às 13h.

O CPNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos e entidades do Executivo Federal. Os estados com maior número de inscrições são: Rio de Janeiro (mais de 108 mil), Distrito Federal (mais de 102 mil), São Paulo (77 mil), Bahia (65 mil) e Minas Gerais (51 mil).

Aqueles que se classificarem nessa fase avançam para a etapa discursiva, agendada para 7 de dezembro. A previsão é que sejam convocados de imediato 2.480 candidatos aprovados. Outras 1.172 vagas devem ser preenchidas em curto prazo, logo após a homologação do resultado final. Os cargos oferecidos têm salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, de acordo com a função.