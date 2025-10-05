CNU 2025: ministra Esther Dweck apresenta balanço das provas

RP Raphaela Peixoto AG Aline Gouveia

Esther Dweck apresenta um balanço do primeiro dia de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A Press)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, apresenta um balanço do primeiro dia de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), neste domingo (5/10), no auditório da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Também participarão da entrevista a presidenta da ENAP, Betânia Lemos, e o diretor de Logística do CPNU, Alexandre Retamal.

As provas objetivas foram aplicadas simultaneamente às 13h deste domingo, com duração variável de acordo com o nível de escolaridade dos candidatos: cinco horas para os de nível superior e três horas e meia para os de nível intermediário. Todos os participantes precisaram permanecer em sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de provas só pôde ser levado por quem deixou o local na última hora do exame, conforme o nível.

A avaliação teve formato de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. O número de questões também variou: 90 para nível superior e 68 para nível intermediário. A estrutura contemplou conteúdos de conhecimentos gerais, comuns a todos os cargos, e conhecimentos específicos, conforme a área de atuação.

Os gabaritos oficiais serão divulgados na segunda-feira (6/10). O resultado final da prova objetiva e a convocação para a etapa seguinte — a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro — estão previstos para o dia 12 de novembro.

