Candidato antes da aplicação da prova neste domingo (5/10): expectativa - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O milhares de candidatos do segundo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) que fizeram as provas neste domingo (5/10) poderão acessar os gabaritos preliminares oficiais a partir de segunda-feira (6/10) pelo site oficial da seleção. As provas foram aplicadas em 228 cidades pelo país, em 1.294 locais. O exame foi composto por 90 questões para cargos de nível superior e 68 para nível intermediário.

A avaliação teve formato de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. O número de questões também variou: 90 para nível superior e 68 para nível intermediário. A estrutura contemplou conteúdos de conhecimentos gerais, comuns a todos os cargos, e conhecimentos específicos, conforme a área de atuação.

Segundo o cronograma do certame, o prazo para interposição de recursos quanto às questões ou gabaritos estará aberto entre 7 e 8 de outubro. Já a disponibilização da imagem do cartão de respostas bem como a divulgação das notas finais das provas objetivas está agendada para 12 de novembro.

O CPNU 2 conta com mais de 760 mil candidatos inscritos, que disputam 3.652 vagas efetivas em 32 órgãos federais. Neste ano, diferentemente do ano passado, o CNU será aplicado em dois momentos. Quem for aprovado nesta primeira fase fará a segunda etapa, que consiste na prova discursiva, em 7 de dezembro.