CNU 2025 tem 42,8% de abstenção na etapa de provas objetivas

RP Raphaela Peixoto JS Junio Silva

Entrevista Coletiva com Ministra Esther Dweck | Balanço do Concurso Público Nacional Unificado 2 - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A Press)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, apresentou, na noite deste domingo (5/10), o balanço do primeiro dia de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As provas, com questões objetivas, foram aplicadas em 228 municípios. Segundo a ministra, a taxa de abstenção foi de 42,8%.

Esther destacou o aumento no número de participantes. Na edição anterior, a abstenção foi de 54%. Este ano, 60% do total de inscritos efetivamente realizaram a prova.

"Nessa segunda edição, percebemos que a população brasileira viu o CPNU como uma forma de política pública inclusiva e que se pauta por transformar a cara do serviço público no país", declarou a ministra. "As pessoas veem nele uma oportunidade real de ingressar no serviço público federal e ajudar a melhor a vida da nossa população".

Também participaram da entrevista a presidente da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Betânia Lemos, e o diretor de Logística do CNU, Alexandre Retamal.

As provas objetivas foram aplicadas simultaneamente às 13h deste domingo, com duração variável de acordo com o nível de escolaridade dos candidatos: cinco horas para os de nível superior e três horas e meia para os de nível intermediário. Todos os participantes precisaram permanecer em sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de provas só pôde ser levado por quem deixou o local na última hora do exame, conforme o nível.

A avaliação teve formato de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. O número de questões também variou: 90 para nível superior e 68 para nível intermediário. A estrutura contemplou conteúdos de conhecimentos gerais, comuns a todos os cargos, e conhecimentos específicos, conforme a área de atuação.

Os gabaritos oficiais serão divulgados na segunda-feira (6/10). O resultado final da prova objetiva e a convocação para a etapa seguinte — a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro — estão previstos para o dia 12 de novembro.