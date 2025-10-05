RP Raphaela Peixoto

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) monitora a situação na escola - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Os 436 candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) alocados em uma escola de Manaus (AM) enfrentaram atraso no início das provas devido à falta de energia elétrica no local. Os candidatos ficaram nas salas, aguardando o retorno de energia elétrica no local. A informação foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que garantiu o tempo adicional de 1 hora e 31 minutos para que os candidatos realizem a prova.

Um dos principais pontos de aplicação em Manaus, a Universidade Nilton Lins, recebeu 7.716 candidatos. Os portões foram abertos 10 minutos antes do previsto por conta da forte chuva registrada na capital amazonense na manhã deste domingo (5/10), segundo o portal g1. A antecipação teve como objetivo evitar que os candidatos ficassem expostos à chuva, segundo organizadores locais. No Amazonas, além da capital estadual, o concurso é aplicado outras oito cidades: Parintins, Tefé, Tabatinga, Humaitá, Itacoatiara, Coari, Lábrea e Manacapuru.

Os portões foram fechados às 12h30 (horário de Brasília), e as provas tiveram início às 13h, também pelo horário de Brasília. Ao todo, as provas são aplicadas em 228 municípios brasileiros. Segundo o governo federal, a chegada dos candidatos aos locais de prova ocorreu sem intercorrências em todo o território nacional.

Diferente da primeira edição, o CNU 2 será realizado em duas etapas. Neste domingo, os candidatos fazem a prova objetiva, composta por 90 questões para cargos de nível superior e 68 para os de nível intermediário. Os aprovados seguem para a segunda fase, marcada para 7 dezembro.

Em todo o país, 761.528 pessoas estão inscritas na segunda edição do CPNU, que oferece 3.652 vagas efetivas em 32 órgãos e entidades da Administração Pública Federal. A região Norte concentra 84.651 inscritos.