Os gabaritos preliminares da prova objetiva e os padrões de resposta da prova discursiva do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores substitutos da rede pública do Distrito Federal foram divulgados no site da banca organizadora da seleção, o Instituto Quadrix.

As provas foram aplicadas no último domingo (19/10). Segundo a Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação, Ana Paula Aguiar, o certame atraiu 54,5 mil candidatos.

Os participantes poderão interpor recursos contra os gabaritos e os padrões preliminares entre os 20 e 21 de outubro, por meio do site da banca organizadora. A divulgação dos gabaritos definitivos e do resultado preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 4 de novembro.

Os profissionais aprovados poderão atuar tanto em instituições públicas quanto em instituições parceiras da rede pública do DF, conforme a escolha feita no ato da inscrição. As vagas estão distribuídas entre as regionais de ensino (CREs) das seguintes localidades:

Brazlândia

Ceilândia

Gama

Guará

Núcleo Bandeirante

Paranoá

Planaltina

Plano Piloto

Recanto das Emas

Samambaia

Santa Maria

São Sebastião

Sobradinho

Taguatinga

A remuneração será proporcional à carga horária mensal trabalhada, tendo como base o vencimento de R$ 6.427,71. A jornada de trabalho varia de acordo com o turno escolhido pelo candidato.