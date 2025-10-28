Concurso Alego: confira o conteúdo cobrado nas provas

RP Raphaela Peixoto

As inscrições poderão ser realizadas entre 11 de novembro e 10 de dezembro de 2025

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO) publicou nesta terça-feira (28/10) o edital de abertura do concurso público com 101 vagas para cargos de nível superior médio e superior. Há vagas para os cargos de assistente legislativo, analista legislativo e policial legislativo, sendo o posto de analista o único que exige ensino superior.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso é composto por múltiplas etapas: provas objetivas, provas discursivas/redação (ambas eliminatórias e classificatórias), além de fases específicas dependendo do cargo.

As provas serão realizadas em Goiânia na data provável de 8 de fevereiro de 2026. O edital prevê que "o conteúdo programático contempla legislação, jurisprudência e doutrina pertinentes aos temas. As alterações legislativas ocorridas após a publicação do edital poderão ser exigidas nas provas".

A estrutura das provas objetivas é composta por conhecimentos básicos (comuns a todos os cargos) e conhecimentos específicos (disciplinas mais específicas que variam conforme o cargo). A quantidade de itens que vão compor as avaliações varia medidante a função:

Para o cargo de analista legislativo serão 70 questões, das quais 28 serão de conhecimentos básicos e 42 conhecimentos específicos

Para os cargos de assistente legislativo e policial legislativo, a prova objetiva terá 50 questões, sendo 20 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos.

Entre os conteúdos, comuns a todos cargos, cobrados na prova objetiva estão:

Para os cargos de analista legislativo, a prova discursiva consistirá em duas questões sobre quaisquer conteúdos de conhecimento específico da categoria funcional, com pontuação máxima de 20 pontos (10 pontos por questão, a ser respondida em até 30 linhas). Já para Assistente Legislativo e Policial Legislativo, a etapa será uma única redação, com pontuação máxima de 10 pontos e exigindo o gênero dissertativo-argumentativo.

Inscrições em novembro

As inscrições poderão ser realizadas entre 11 de novembro e 10 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site oficial da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 195 para o cargo de analista legislativo e R$ 120 para assistente e policial legislativo.

Do total de vagas disponíveis por cargo e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade da seleção, serão reservadas 5% das vagas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros.

De acordo com o edital "os candidatos nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico estabelecido pelas Resoluções nº 1.007/1999 e nº 1.073/2001, aplicável aos cargos de analista e assistente legislativo. Para o cargo de policial legislativo, além dessas normas, aplica-se também a Resolução nº 1.771/2023".