Prova Nacional Docente: prazo para entrar com recurso termina hoje (29/10)

RP Raphaela Peixoto

Candidatos durante aplicação da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Termina nesta quarta-feira (29/10) o prazo para entrar contra o gabarito da Prova Nacional Docente (PND), aplicada no domingo (26/10). As contestações podem ser feitas por meio do site do Sistema PND.

As versões preliminares do gabarito do exame bem como a do padrão de resposta da questão discursiva foram liberadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entidade responsável pela organização da PND, na terça-feira (28/10). O resultado final das provas será divulgado pelo Inep em 10 de dezembro.

Cronograma PND 2025:



10 de novembro: resultado do recurso da versão preliminar e do padrão de resposta;

11 de novembro: divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;

25 de novembro: divulgação da correção preliminar da resposta da questão discursiva;

25 e 26 de novembro: recurso da correção da resposta da questão discursiva;

10 de dezembro: divulgação do resultado final da PND 2025.

A Prova Nacional Docente (PND) foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas. Além disso, as notas na PND poderão ser ultizadas em concursos para docentes das redes públicas de ensino, como etapa única ou complementar de seleção.

A PND compõem o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.