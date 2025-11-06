Concurso da Caixa com salários de até R$14,9 mil será lançado nesta sexta

JA Jéssica Andrade

As inscrições ficarão abertas de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal lançará o edital de um novo concurso nesta sexta-feira (7/11). O documento promete 184 vagas de nível superior e salários que chegam a R$ 14,9 mil. As oportunidades são para arquitetos, engenheiros e médicos do trabalho. O edital completo será publicado no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do processo seletivo.

As inscrições ficarão abertas de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As vagas estão distribuídas entre as seguintes áreas: Arquiteto (36 vagas), Engenheiro Civil (103), Engenheiro de Segurança do Trabalho (3), Engenheiro Elétrico (13), Engenheiro Mecânico (5) e Médico do Trabalho (24). Para todos os cargos, é exigido diploma de nível superior na respectiva área de atuação e registro profissional no conselho correspondente.

A remuneração é de R$ 14.915,00 para arquitetos e engenheiros, com jornada de 40 horas semanais, e de R$ 11.186,00 para médicos do trabalho, cuja carga é de 30 horas semanais. Além do salário, os aprovados terão acesso a assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Etapas

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, além da verificação de cotas. O edital prevê reserva de 25% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão social.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país. A divulgação do resultado das provas e a convocação para o envio de títulos estão previstas para 11 de março de 2026, e a verificação de cotas deve ocorrer em 26 de abril.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O certame representa mais uma etapa do plano de expansão da Caixa, que já havia anunciado um grande concurso de nível médio em 2024. Agora, a nova seleção reforça o quadro técnico da instituição com profissionais especializados em áreas estratégicas como engenharia, arquitetura e saúde ocupacional.

O edital completo e o formulário de inscrição estarão disponíveis no site www.cesgranrio.org.br e no portal trabalhenacaixa.gov.br a partir desta sexta-feira.