Marido de Suzane von Richthofen é médico e tem 4 filhos; saiba como e onde vivem

Marido de Suzane von Richthofen é médico e tem quatro filhos; saiba tudo! - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após anos de manchetes e controvérsias, Suzane von Richthofen tenta levar uma vida longe dos holofotes em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. A cidade de cerca de 20 mil habitantes foi o destino escolhido para esse recomeço ao lado do marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e do filho recém-nascido do casal, que veio ao mundo em janeiro de 2024.

A mudança para a nova cidade aconteceu em março de 2025, motivada pela aprovação de Felipe em um concurso público para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Desde então, a família vive de forma discreta em uma casa modesta, tentando manter a rotina sob certa reserva.

Crime, nova identidade e recomeço familiar

A alteração oficial de nome para Suzane Louise Magnani Muniz foi mais do que uma formalidade: representa um esforço consciente de Suzane para se desvincular da imagem pública que carrega desde 2002, quando participou do assassinato dos pais, um dos crimes mais emblemáticos do Brasil.

A decisão de manter distância da mídia faz parte de um plano do casal para proteger os filhos e reconstruir a vida em um novo contexto.

Quem é Felipe Muniz, o marido de Suzane von Richthofen?

O marido, Felipe Zecchini Muniz, formou-se em medicina pela Unesp em 2007 e atua como clínico geral no Hospital São Camilo, em Águas de Lindóia. Sua rotina inclui plantões semanais e programas de atenção básica voltados à população local. Ele também é pai de outras três meninas, fruto de um relacionamento anterior, com idades entre 8 e 13 anos.

Justiça autorizou a convivência das crianças

Desde o casamento, Felipe divide os cuidados das três filhas mais velhas com a ex-companheira, Sílvia, em guarda compartilhada. Em setembro de 2023, a Justiça rejeitou um pedido da mãe das meninas para restringir o contato das filhas com Suzane, ao concluir que não havia elementos que configurassem riscos.

O juiz responsável destacou o comprometimento do pai com a estabilidade emocional e educacional das crianças.

O filho mais novo do casal, Felipe Júnior, recebe acompanhamento pediátrico no próprio hospital em que o pai trabalha. De acordo com amigos próximos, o núcleo familiar tem buscado acompanhamento terapêutico e mediação psicológica para facilitar a adaptação das crianças à nova dinâmica.

Restrições à imprensa e busca por privacidade

No início de 2023, quando o relacionamento veio a público, o casal enfrentou forte rejeição social e resistências legais. A repercussão chegou a provocar o afastamento de Felipe de um cargo de chefia em Bragança Paulista, onde atuava antes da mudança para o interior.

Desde então, os dois decidiram se manter afastados da imprensa e evitar aparições públicas, investindo em uma rotina voltada ao cotidiano familiar e à reestruturação da vida longe dos grandes centros urbanos.