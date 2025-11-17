Concurso do STM é homologado; confira resultado final

Raphaela Peixoto

A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, homologou o resultado final no concurso público para analista e técnico judiciários da Corte. A relação final dos aprovados, bem como o resultado final no desempate de notas, foram publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira (17/11).

Segundo o edital, as justificativas da banca organizadora, o Cebraspe, para o deferimento ou indeferimento dos recursos apresentados contra o resultado provisório do desempate de notas serão disponibilizadas aos candidatos a partir de 24 de novembro, na página oficial da seleção.

O certame oferta 80 vagas para os cargos analista e técnico judiciário, cuja respectiva remuneração é de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros (pretos e pardos); 5% para pessoas com deficiência; e 3% para candidatos indígenas.

As provas objetiva e discursiva foram realizadas em 8 de junho nas 27 capitais brasileiras e também nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).