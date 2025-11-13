Concurso da Caixa: salários são maiores do que o divulgado

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (13/11), que os valores de remuneração para os cargos de arquiteto, médico e engenheiro são maiores do que os divulgados inicialmente em 5 de outubro. Os valores corretos, de acordo com a instituição, são os que constam no Edital nº 01/2025/NS, publicado em 7 de outubro e retificado em 10 de novembro.
Confira os salários pagos aos aprovados dos respectivos cargos do concurso:
Arquiteto e Engenheiro: remuneração de R$ 16.495,00, para jornada de trabalho de 8 horas diárias (40 horas semanais), e não de R$ 14.915,00, como divulgado no release;
Médico do Trabalho: remuneração de R$ 12.371,00, para jornada de trabalho de 6 horas diárias (30 horas semanais), e não de R$ 11.186,00 mensais, como divulgado no release.
A estatal ainda afirmou, por meio de comunicado, que reforça o próprio compromisso "com a transparência e a correção das informações prestadas aos candidatos e à sociedade." O edital completo está disponível no site da Cesgranrio, responsável por organizar o concurso.
O concurso da Caixa oferece 184 vagas imediatas em todo o país. Desse total, 17 oportunidades são destinadas ao Distrito Federal. O certame é voltado para profissionais de nível superior e contempla os cargos de arquiteto, engenheiro e médico do trabalho, além da formação de cadastro de reserva.
