IBGE abre inscrições para processo seletivo com 9,5 mil vagas temporárias

Gabriella Braz

IBGE publicou dois editais com 9.590 vagas temporárias para atuação em pesquisas econômicas e demográficas - (crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (19/11), dois editais com 9.590 vagas temporárias para atuação em pesquisas econômicas e demográficas. As inscrições nos Processos Seletivos Simplificados vão até 11 de dezembro pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) mediante pagamento de taxa de R$ 38,50.

As provas objetivas devem ocorrer em 22 de fevereiro de 2026.

O primeiro edital, disponível no Diário Oficial da União (DOU), prevê a contratação de 8.480 candidatos para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM). São 5.512 vagas para Ampla Concorrência, 2.120 às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%), 254 às indígenas (3%), 170 aos quilombolas (2%) e 424 às pessoas com deficiência (5%).

O cargo exige o ensino médio completo e tem remuneração de R$ 2.676,24 mais benefícios. As atribuições envolvem “coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos, a elaboração de relatórios e o uso responsável dos equipamentos fornecido”.

O segundo processo prevê a contratação de 1.110 pessoas para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). A vaga exige ensino médio completo e apresenta remuneração de R$ 3.379. Entre as funções exercidas, estão: gestão das atividades de coleta, supervisão das equipes e da qualidade dos dados, avaliação técnica dos questionários, elaboração de relatórios e apoio ao planejamento e à melhoria dos processos.

São 715 vagas para Ampla Concorrência, 275 reservadas para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%), 33 para indígenas (3%), 22 para quilombolas (2%) e 55 para pessoas com deficiência (5%).

Além do salário, os selecionados tem direito a auxílio alimentação – no valor de R$ 1.175 —, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. A duração prevista para o contrato é de um ano, período prorrogável desde que não exceda o prazo máximo de três anos.