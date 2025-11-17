CODHAB/DF publica recomposição da comissão do próximo concurso

Raphaela Peixoto

O novo grupo será responsável pela análise, estudos e elaboração de propostas para a realização do futuro certame - (crédito: B?rbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (17/11) a recomposição da Comissão de Planejamento do próximo concurso público da companhia, que tinha sido formada, inicialmente, em fevereiro deste ano.

O novo grupo será responsável pela análise, estudos e elaboração de propostas para a realização do futuro certame. A instrução também estabelece que a "comissão deverá apresentar à Diretoria Executiva da Codhab um relatório consubstanciado para a pretensa contratação". Não foram divulgados o número de vagas e a previsão da publicação do edital do concurso.

A Codhab-DF não realiza concurso desde 2018. O último certame, organizado pelo Instituto Quadrix, foi homologado em 2019 e ofertou 59 vagas efetivas e 177 para formação de cadastro reserva. À época, 68.109 candidatos fizeram as provas. O salário ofertado varia entre R$ 2.500,00 e R$ 4.995,45.

Em fevereiro, o prazo de validade do concurso foi suspensa, por prazo indeterminado. De acordo com o documento, o prazo volta a ser contado após deliberação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).