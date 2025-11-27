SEFAZ-SP lança concurso com 200 vagas para auditor com salário de R$ 21 mil

Raphaela Peixoto

Certame constará de três provas objetivas composta de questões de múltipla escolha - (crédito: Reprodução)

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP) lançou nesta quinta-feira (27/11) o concurso público com 200 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita estadual, cuja remuneração é de R$ 21.177,10.

Do quantitativo de vagas, 150 serão para a área de conhecimento de Gestão Tributária e 50 para a área de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. O edital ainda prevê a reserva de vagas parapessoas com deficiência.

O cargo exige que o candidato tenha ensino superior completo, em qualquer área de conhecimento. O período de inscrições será aberto na quarta-feira (3/12). Interessados poderão se inscrever pelo site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC), até 9 de janeiro de 2026.

O certame constará de três provas objetivas compostas de questões de múltipla escolha, sendo elas: P1 – Conhecimentos Básicos, P2 – Conhecimentos Específicos, P3 – Especialidades. As provas serão aplicadas em diversos municípios paulistas, além da capital, entre eles: Osasco, Campinas, Sorocaba, entre outros. As datas de realização dos exames são distintas, sendo:

Aplicação da P1 – Conhecimentos Básico: 28/02

Aplicação da P2 – Conhecimentos Específicos: 01/03/2026

Aplicação da P3 – Especialidades: 01/03/2026

"Os candidatos aprovados para as vagas da área de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC permanecerão, pelo período mínimo de cinco anos, em exercício na Subsecretaria de Gestão Corporativa", ressalta o edital. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.