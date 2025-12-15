Ibama e Incra abrem inscrições para seleção com salários de até R$ 9,8 mil

Raphaela Peixoto

Começam nesta segunda-feira (15/12), as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A seleção oferece, ao todo, 60 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.

Do total de vagas, 40 vagas são destinadas ao Ibama e 20 ao Incra. Todos os cargos exigem nível superior e jornada de trabalho de 40 horas semanais. As remunerações variam conforme o cargo, podendo chegar a R$ 9.861,23.

Para o cargo de analista técnico de complexidade intelectual, disponível em ambos os órgãos, a remuneração básica é de R$ 7.283,05. Já o cargo de analista técnico de complexidade gerencial, ofertado pelo Incra, tem salário de R$ 9.861,23, com perfil voltado à área de antropologia.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da banca organizadora, o Instituto ACCESS, a partir das 14h desta segunda (15/12) até as 23h59 do dia 8 de janeiro. O candidato deve escolher apenas um órgão, um cargo/perfil e uma única cidade de lotação, já que as provas ocorrerão simultaneamente.

As taxas de inscrição são de R$ 60 para o cargo de analista técnico de complexidade intelectual e de R$ 70 para analista técnico de complexidade gerencial. O pagamento deve ser efetuado até 9 de janeiro.

O processo seletivo será composto por uma única etapa, composta por provas objetiva e discursiva - ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para 8 de fevereiro, no turno da tarde, das 14h às 19h, nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro, conforme a lotação escolhida no momento da inscrição.

Os aprovados serão contratados em regime temporário, conforme a Lei Federal nº 8.745/1993. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.