Concurso da Receita Estadual de GO oferece salário acima de R$ 28 mil

Raphaela Peixoto

As provas objetivas estão marcadas para 17 de maio. O conteúdo inclui disciplinas básicas, como língua portuguesa, raciocínio lógico e direito constitucional, além de conhecimentos específicos - (crédito: Reprodução)

O governo de Goiás lançou nesta sexta-feira (12/12) um novo concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual. Ao todo, são ofertadas 50 vagas imediatas e outras 25 para de cadastro de reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O cargo exige nível superior completo em todas as áreas, com remuneração inicial de R$ 28.563,30 e jornada de 40 horas semanais. Das oportunidades abertas, 37 são destinadas à ampla concorrência, 10 são reservadas a candidatos negros e 3 a pessoas com deficiência.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca organizadora. As inscrições começam em 9 de fevereiro e seguem até 12 de março, no site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 250. Interessados em solicitar isenção da taxa devem fazer o pedido entre 15 e 19 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site oficial do concurso.

Leia também: Câmara dos Deputados define banca organizadora do próximo concurso da Casa

As provas objetivas estão marcadas para 17 de maio. O conteúdo inclui disciplinas como língua portuguesa, raciocínio lógico e direito constitucional, além de conhecimentos específicos, como direito tributário, auditoria, tecnologia da informação e legislação tributária estadual. O concurso contará ainda com avaliação de títulos. O resultado final está previsto para ser divulgado em 14 de outubro de 2026.