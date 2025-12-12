CNU 2: FGV divulga mudanças em procedimentos da fase 4

Raphaela Peixoto

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta quinta-feira (11/12) que candidatos convocados para a Fase 4 do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) devem verificar as atualizações no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). As alterações envolvem ajustes no local, link de acesso, datas e horários de duas etapas obrigatórias.

As mudanças atingem os procedimentos de Caracterização da Deficiência e de Confirmação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Negras, anteriormente previstos para ocorrer entre 8 e 17 de dezembro. Segundo o comunicado da instituição, é essencial que todos os convocados consultem o CCI atualizado e sigam as novas orientações para evitar prejuízos no andamento do concurso.

Procedimento de Caracterização da Deficiência

A etapa reúne 4.194 candidatos que disputam vagas destinadas a pessoas com deficiência. O procedimento será realizado por telemedicina, com avaliação feita por equipe multiprofissional composta por três especialistas, incluindo um médico.

Os participantes devem contar com câmera, microfone e conexão estável, além de apresentar documento de identificação original durante a sessão, que será gravada. A recusa à gravação exclui o candidato da lista de PCD.



Caso a deficiência não seja confirmada, o candidato segue na ampla concorrência, desde que atenda aos critérios das fases anteriores. A ausência ou o descumprimento das normas, inclusive problemas técnicos atribuídos ao candidato, leva à perda do direito à vaga reservada.

Procedimento de confirmação complementar de autodeclaração de pessoas negras

A etapa convoca 14.651 candidatos e será realizada presencialmente, na mesma cidade escolhida para as provas. A avaliação terá caráter fenotípico e será conduzida por comissão formada por cinco integrantes, com diversidade de cor, gênero e, se possível, origem regional.

O candidato deverá apresentar documento de identificação original. A etapa inclui filmagem, coleta biométrica e exame grafológico. A não confirmação da autodeclaração, a ausência ou a recusa aos procedimentos implicam a perda do direito à vaga reservada, com possibilidade de permanência na ampla concorrência, conforme a nota obtida.